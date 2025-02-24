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24 лютого 2025, 17:17

Україна отримає від Ірландії радіолокаційні системи для посилення ППО

24 лютого 2025, 17:17
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фото: radartutorial.eu
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У понеділок, 24 лютого, уряд Ірландії оголосив про передачу Україні радіолокаційних систем для посилення протиповітряної оборони

Про це пише The Irish Times, інформує RegioNews.

"Передача радіолокаційних систем Giraffe Mark IV є частиною зобов’язань Уряду щодо допомоги Україні нелетальним військовим обладнанням та навчанням", – йдеться в матеріалі.

Раніше країна брала участь у внесках ЄС на користь Києва, проте їхній внесок обмежувався "несмертоносними" цілями, такими як постачання дизельного палива для артилерійських установок і розмінування.

За даними офіційних джерел Irish Times, передача оборонних систем спрямована на демонстрацію "незмінної солідарності" з Україною, особливо в умовах тиску на українське керівництво з боку адміністрації Дональда Трампа, яка прагне домовитися з Росією про припинення війни.

"Продовження підтримки України – необхідність, а не вибір", – заявив міністр закордонних справ ЄС Саймон Гарріс.

Очікується, що Ірландія підтвердить свою підтримку України на міжнародних зустрічах у Брюсселі та ООН у Нью-Йорку, які відбудуться в понеділок, у третю річницю повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, Британія надасть Україні найбільший пакет допомоги в 5,69 млрд доларів. Також Лондон введе проти РФ новий пакет санкцій.

Також Швеція надасть допомогу для посилення української ППО.

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