Великобритания готовится отправить спецназовцев в Украину.

фото: иллюстративное

Британские Силы специального назначения (Special Forces) приведены в готовность к развертыванию в Украине. Речь идет о подготовке к возможной миротворческой миссии.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на The i Paper.

Это стало известно после того, как переговоры по прекращению огня между Украиной и РФ достигли операционной фазы.

Отмечается, что британские военные планировщики получили указание от правительства начать подготовку возможной мобилизации личного состава и ресурсов для миротворческой миссии в Украине.

По мнению экспертов, британские спецназовцы не являются классическим миротворческим контингентом, но их скорость развертывания, навыки разведки и защиты стратегических объектов делают их эффективным инструментом в миротворческой миссии.

Напомним, Украина получит от Ирландии радиолокационные системы для усиления ПВО.