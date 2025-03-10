Українські дрони атакували російський НПЗ, який виробляє пальне для надзвукових літаків, — ЗМІ

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Сьогодні вночі, 10 березня, українські безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії, який серед іншого виробляє пальне для реактивних двигунів надзвукових літаків окупаційної армії РФ

Про це з посиланням на джерело спецслужбах повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.

За даними ЗМІ, спецоперацію здійснили Головне управління розвідки Міноборони у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України.

"Прильоти" по заводу відбулися близько другої ночі за місцевим часом, їх було чути відразу в кількох районах міста. Очевидці у місцевих пабліках повідомили про серію вибухів на НПЗ та зазначають, що на обʼєкті не встигли до кінця завершити монтаж захисних сіток, які мали б убезпечити завод від дронових атак", — розповів співрозмовник видання.

Зазначається, що Новокуйбишевський НПЗ є найпотужнішим нафтопереробним підприємством серед заводів Самарської групи НК "Роснєфть". Проєктна потужність цього заводу складає понад 8,8 мільйонів тонн нафти на рік.

Підприємство є одним з головних виробників пального для реактивних двигунів марки РТ вищого гатунку, призначене для турбореактивних дозвукових та деяких надзвукових літаків типу Су-27 та Ту-22М3. Ці літаки РФ застосовує для ракетних ударів по Україні.

Нагадаємо, в ніч на 4 березня Сили оборони України атакували стратегічні заводи на території Росії, що задіяні у забезпеченні окупаційної армії.