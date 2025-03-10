Майже 1200 окупантів, десятки танків, ББМ і артсистем: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ
Протягом минулої доби, 9 березня, Сили оборони України знищили 1 190 російських загарбників, по одній РСЗВ та системі ППО, 18 танків, 40 бойових броньованих машин і 65 артсистем ворога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 886 тисяч військових.
Нагадаємо, вночі 10 березня російська армія випустила по Україні 176 ударних безпілотників різних типів. Сили ППО збили 130 дронів, ще 42 — локаційно втрачені.
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