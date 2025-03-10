Украинские дроны атаковали российский НПЗ, производящий горючее для сверхзвуковых самолетов, — СМИ

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Сегодня ночью, 10 марта, украинские беспилотники атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России, производящий среди прочего горючее для реактивных двигателей сверхзвуковых самолетов оккупационной армии РФ

Об этом со ссылкой на источник в спецслужбах сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.

По данным СМИ, спецоперацию провели Главное управление разведки Минобороны во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины.

"Прилеты" по заводу состоялись около двух ночи по местному времени, их было слышно сразу в нескольких районах города. Очевидцы в местных пабликах сообщили о серии взрывов на НПЗ и отмечают, что на объекте не успели до конца завершить монтаж защитных сеток, которые должны обезопасить завод от дроновых атак" , — рассказал собеседник издания.

Новокуйбышевский НПЗ является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием среди заводов Самарской группы НК "Роснефть". Проектная мощность этого завода составляет более 8,8 миллиона тонн нефти в год.

Предприятие является одним из главных производителей горючего для реактивных двигателей марки РТ высшего сорта, предназначенное для турбореактивных дозвуковых и некоторых сверхзвуковых самолетов типа Су-27 и Ту-22М3. Эти самолеты РФ применяет для ракетных ударов по Украине.

Напомним, в ночь на 4 марта Силы обороны Украины атаковали стратегические заводы на территории России, задействованные в обеспечении оккупационной армии.