Потужні вибухи та пожежі: Сили оборони атакували стратегічні заводи РФ

фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 4 березня Сили оборони України атакували важливі об'єкти на території Росії, що задіяні у забезпеченні окупаційної армії РФ

Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Бойове завдання виконали підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ спільно з іншими складовими Сил оборони України.

Так, у Ростовській області під удар потрапила нафтоперекачувальна інфраструктура окупантів.

"Зафіксовано потужні вибухи та пожежа на території цілі", – заявили в Генштабі.

Також зафіксовані влучання по виробничих потужностях Сизранського нафтопереробного заводу у Самарській області. Противник протидіяв засобами радіоелектронної боротьби та ППО. Відомо, що на підприємстві виникла пожежа.

Крім того, вночі потужні вибухи гриміли в районі Сохрановського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів у Ростовській області РФ.

Детальна інформація щодо наслідків ураження всіх ворожих об’єктів наразі уточнюється.

Нагадаємо, в ніч на 24 лютого Сили оборони України атакували Рязанський нафтопереробний завод. Це підприємство – один із найбільших російських НПЗ, що задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ.