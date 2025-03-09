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09 березня 2025, 16:55

США зупинили підтримку F-16: що тепер робити Україні

09 березня 2025, 16:55
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Аналітик висловив думку, що Україна може "закрити" потреби підтримки F-16 тими літаками, які передає Франція. Або ж все ж переобладнати F-16, але це може "влетіти в копієчку"

Про це повідомляє аналітик Forbes Девід Акс, передає RegioNews.

За рішенням адміністрації Дональда Трампа поставки систем глушіння для українських винищувачів F-16 були зупинені. Таким чином, українські літаки можуть втратити важливі повітряні контрзаходи в критичний момент війни з РФ. Проте, підкреслив Девід Акс, Україна може покластися на підтримку Європи.

Експерт пояснив, що українці зможуть покласти функцію глушіння на винищувачі Dassault Mirage 2000, які надходять із Франції. Надлишки Mirage 2000, які Франція надає Україні, мають власні потужні глушники. При цьому американці не беруть участі в їхньому програмуванні.

Франція може передати десятки таких винищувачів. Декілька з них вже в Україні. Водночас експерт звернув увагу, що ці літаки оснащені системою попередження про радар Serval, постановником перешкод Sabre та розподілювачем дипольних відбивачів і пасток Eclair. Цей комплекс засобів радіоелектронної боротьби вже почав "відставати" від нових моделей.

"Там, де американці все більше зближуються з інтересами Росії, французи залишаються непохитними союзниками вільної та демократичної України — і повинні бути готові перепрограмувати системи глушіння за потреби.", - зауважив аналітик.

Експерт припустив, що українці можуть також переобладнати ті F-16, що мають, на засоби електронної протидії не від США. Проте це може бути надто дорого та довго.

Нагадаємо, що раніше Франція оголосила про нову допомогу Україні. Зокрема, йдеться про авіаційні бомби AASM. Саме такі використовують для Mirage 2000, які вже почали постачати партнери українському війську.

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