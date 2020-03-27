Число заражених коронавірусом в Росії перевищило тисячу осіб
Як передає RegioNews, посилаючись на ТАСС, про це повідомили в оперативному штабі по боротьбі із розповсюдженням нової коронавірусної інфекції.
"У Російській Федерації на сьогоднішній день наростаючим підсумком зареєстровано 1 036 випадків коронавирусної інфекції в 58 регіонах", - йдеться у повідомленні штабу.
Як зазначається, видужала 45 осіб і зафіксовано ще один летальний результат в Москві через коронавірус. Всього з початку епідемії коронавірусу в Росії померло три людини.
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Нагадаємо, 19 березня в Москві померла літня жінка, у якої був підтверджений коронавірус нового типу.
З 18 березня по 1 травня Росія обмежила в'їзд іноземців та осіб без громадянства.
16 березня в Росії упродовж доби кількість заражених коронавірусною інфекцією виросла на 30 осіб, таким чином в країні 93 людини офіційно заражені вірусом, із них 3 дітей, які зазвичай навіть не входять в групу ризику.
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