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27 березня 2020, 12:43 12

Число заражених коронавірусом в Росії перевищило тисячу осіб

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27 березня 2020, 12:43 12
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Кількість заражених новою коронавірусною інфекцією в Росії зросла за останню добу на 196 і досягла 1036 осіб у 58 регіонах країни
Фото: ТАСС
Кількість заражених новою коронавірусною інфекцією в Росії зросла за останню добу на 196 і досягла 1036 осіб у 58 регіонах країни

Як передає RegioNews, посилаючись на ТАСС, про це повідомили в оперативному штабі по боротьбі із розповсюдженням нової коронавірусної інфекції.

"У Російській Федерації на сьогоднішній день наростаючим підсумком зареєстровано 1 036 випадків коронавирусної інфекції в 58 регіонах", - йдеться у повідомленні штабу.

Як зазначається, видужала 45 осіб і зафіксовано ще один летальний результат в Москві через коронавірус. Всього з початку епідемії коронавірусу в Росії померло три людини.

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Нагадаємо, 19 березня в Москві померла літня жінка, у якої був підтверджений коронавірус нового типу.

З 18 березня по 1 травня Росія обмежила в'їзд іноземців та осіб без громадянства.

16 березня в Росії упродовж доби кількість заражених коронавірусною інфекцією виросла на 30 осіб, таким чином в країні 93 людини офіційно заражені вірусом, із них 3 дітей, які зазвичай навіть не входять в групу ризику.


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