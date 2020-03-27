Число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 196 и достигло 1036 человек в 58 регионах страны

Фото: ТАСС

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 196 и достигло 1036 человек в 58 регионах страны

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