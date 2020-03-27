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27 марта 2020, 12:43 14

Число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек

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27 марта 2020, 12:43 14
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Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 196 и достигло 1036 человек в 58 регионах страны
Фото: ТАСС
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 196 и достигло 1036 человек в 58 регионах страны

Как передает RegioNews, ссылаясь на ТАСС, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 1 036 случаев коронавирусной инфекции в 58 регионах", - говорится в сообщении штаба.

Как отмечается, выздоровело 45 человек и зафиксирован еще один летальный исход в Москве из-за коронавируса. Всего с начала эпидемии коронавируса в России умерло три человека.

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Напомним, 19 марта в Москве умерла пожилая женщина, у которой был подтвержден коронавирус нового типа.

С 18 марта по 1 мая Россия ограничивает въезд иностранцев и лиц без гражданства.

16 марта в России в течение суток количество зараженных коронавирусной инфекцией выросло на 30 человеки общее число больных достигло 93 человек, среди которых трое детей, которые обычно даже не входят в группу риска.


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