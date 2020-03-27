Число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек
Как передает RegioNews, ссылаясь на ТАСС, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
"В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 1 036 случаев коронавирусной инфекции в 58 регионах", - говорится в сообщении штаба.
Как отмечается, выздоровело 45 человек и зафиксирован еще один летальный исход в Москве из-за коронавируса. Всего с начала эпидемии коронавируса в России умерло три человека.
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Напомним, 19 марта в Москве умерла пожилая женщина, у которой был подтвержден коронавирус нового типа.
С 18 марта по 1 мая Россия ограничивает въезд иностранцев и лиц без гражданства.
16 марта в России в течение суток количество зараженных коронавирусной инфекцией выросло на 30 человеки общее число больных достигло 93 человек, среди которых трое детей, которые обычно даже не входят в группу риска.
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