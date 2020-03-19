Коронавірус почав косити росіян

Літня жінка, у якої був підтверджений коронавірус нового типу, померла в лікарні в Москві

Фото: tass.ru

Літня жінка, у якої був підтверджений коронавірус нового типу, померла в лікарні в Москві

Як передає RegioNews, посилаючись на ТАСС, про це повідомили в оперативному штабі з контролю і моніторингу ситуації з коронавірусів в Москві.

"Пацієнтка 79 років була госпіталізована 13 березня, але за особистим наполяганням родичів з 14 березня перейшла на лікування в приватну медичну організацію. Після отримання позитивного результату аналізу на коронавірусну інфекцію була негайно переведена в інфекційну лікарню № 2", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у пацієнтки був цілий ряд хронічних захворювань, померла вона в інфекційній лікарні.

Все коло близьких пацієнтки був встановлений - вони знаходяться під наглядом медичних працівників. Ніхто з близьких контактів пацієнтки не має важких симптомів захворювання.

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Нагадаємо, з 18 березня по 1 травня Росія обмежила в'їзд іноземців та осіб без громадянства.

16 березня в Росії упродовж доби кількість заражених коронавірусною інфекцією виросла на 30 осіб, таким чином в країні 93 людини офіційно заражені вірусом, із них 3 дітей, які зазвичай навіть не входять в групу ризику.