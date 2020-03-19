Коронавірус почав косити росіян
Як передає RegioNews, посилаючись на ТАСС, про це повідомили в оперативному штабі з контролю і моніторингу ситуації з коронавірусів в Москві.
"Пацієнтка 79 років була госпіталізована 13 березня, але за особистим наполяганням родичів з 14 березня перейшла на лікування в приватну медичну організацію. Після отримання позитивного результату аналізу на коронавірусну інфекцію була негайно переведена в інфекційну лікарню № 2", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, у пацієнтки був цілий ряд хронічних захворювань, померла вона в інфекційній лікарні.
Все коло близьких пацієнтки був встановлений - вони знаходяться під наглядом медичних працівників. Ніхто з близьких контактів пацієнтки не має важких симптомів захворювання.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, з 18 березня по 1 травня Росія обмежила в'їзд іноземців та осіб без громадянства.
16 березня в Росії упродовж доби кількість заражених коронавірусною інфекцією виросла на 30 осіб, таким чином в країні 93 людини офіційно заражені вірусом, із них 3 дітей, які зазвичай навіть не входять в групу ризику.
- 13:34 19 березня Мешканці Радомишля просять допомогти працівникам на блок-постах з масками
- 13:32 19 березня Перший пішов: на Буковині почали штрафувати за недотримання карантину
- 13:27 19 березня Порушення карантину: за добу поліцейські склали понад 30 протоколів
- 13:18 19 березня У Вінниці лікар спекулював марлевивими пов’язками
- 13:09 19 березня Коронавірус на Київщині виявили у родички нардепа Шахова
- 12:59 19 березня Кличко категорично виключив відкриття метро до кінця карантину
- 11:24 19 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 15:46 16 березня Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
- 10:00 18 березня Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
- 14:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
- 12:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
- 17:51 14 березня Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус