У Вінниці на COVID-19 захворіла дитина
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцевий ЗМІ Vinbazar.com.
5-річного хлопчика госпіталізували до Вінницької обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні вчора, 25 березня. Його рідна тітка вже кілька днів перебуває у інфекційному відділенні Вінницької міської лікарні №1з діагнозом COVID-19.
Жінка працювала до госпіталізації у пологовому будинку обласного центру. Коли відчула себе зле, пішла на лікарняний та звернулася до медиків. Ті підтвердили у неї коронавірус.
Завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Степан Томин повідомив, що на станом на 14:00 26 березня у Вінницькій області лабораторно підтверджені 4 випадки інфікування атиповою пневмонією.
Нагадаємо, що станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.
Як повідомляли RegioNews раніше, у Вінниці на карантин зачинили пологовий будинок, у якому працювала медсестра з коронавірусною інфекцією.
- 19:03 26 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 18:57 26 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:53 26 березня Вижницька райрада на Буковині перерахувала одноденний заробіток місцевій лікарні
- 18:46 26 березня На Донбасі почали тестувати військових на коронавірус
- 18:44 26 березня Коронавірус: Київрада переходить на засідання онлайн
- 18:43 26 березня У Черкаській області жителів лякають фейки про COVID-19
- 18:57 26 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 12:00 22 березня Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида