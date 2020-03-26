У Вінниці на COVID-19 захворіла дитина

26 березня у Вінниці виявили коронавірус у 5-річної дитини

26 березня у Вінниці виявили коронавірус у 5-річної дитини

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцевий ЗМІ Vinbazar.com.

5-річного хлопчика госпіталізували до Вінницької обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні вчора, 25 березня. Його рідна тітка вже кілька днів перебуває у інфекційному відділенні Вінницької міської лікарні №1з діагнозом COVID-19.

Жінка працювала до госпіталізації у пологовому будинку обласного центру. Коли відчула себе зле, пішла на лікарняний та звернулася до медиків. Ті підтвердили у неї коронавірус.

Завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Степан Томин повідомив, що на станом на 14:00 26 березня у Вінницькій області лабораторно підтверджені 4 випадки інфікування атиповою пневмонією.

Нагадаємо, що станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.

Як повідомляли RegioNews раніше, у Вінниці на карантин зачинили пологовий будинок, у якому працювала медсестра з коронавірусною інфекцією.