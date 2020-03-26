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26 марта 2020, 17:52 10

В Китае нашли пациента, который первым заболел коронавирусом

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26 марта 2020, 17:52 10
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Первым человеком, который заболел коронавирусом в китайском городе Ухань, была женщина, торговавшая креветками на местном рынке морепродуктов
Фото: dailymail
Первым человеком, который заболел коронавирусом в китайском городе Ухань, была женщина, торговавшая креветками на местном рынке морепродуктов

Об этом сообщает "Daily Mail", передает RegioNews.

"Первым человеком, который сдал положительный тест на новый коронавирус в Ухане, была женщина, которая продавала креветки на рынке", - сообщает издание.

Daily Mail пишет, что речь идет о 57-летней женщине по имени Вэй Гуйсян. Она жила в съемной квартире меньше чем в 500 метрах от рынка.

11 декабря в нее развилась температура. Думая, что это сезонный грипп, женщина пошла в небольшую и многолюдную клинику.

"Врач не мог понять, что со мной не так, и дал мне таблетки", - цитирует издание слова женщины.

Она принимала лекарства, но не чувствовала себя лучше. 16 декабря Вэй Гуйсян направилась в одну из крупнейших больниц города Ухань для надлежащей проверки.

Там врач описал ее болезнь как "беспощадную" и сказал ей, что несколько других людей с Уханя уже приехали с подобными симптомами.

По данным Комиссии по здравоохранению города Ухань, госпожа Вэй была одной из первых пациентов с диагнозом "COVID-19".

Тем не менее, лицо самого первого больного COVID-19, также известного как "нулевой пациент", до сих пор остается загадкой.

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Напомним, Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине и ввел по всей территории нашего государства чрезвычайную ситуацию.

Также сообщалось, что эксперты проанализировали публичные заявления Владимира Зеленского, озвученные им в марте прошлого года во время избирательной кампании.


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