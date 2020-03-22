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22 березня 2020, 12:00 490

Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида

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22 березня 2020, 12:00 490
За останню добу Іспанія наздогнала Італію за темпами поширення коронавируса. Згідно з даними, оприлюдненими іспанським Міністерством охорони здоров'я, кількість випадків інфікування за останню добу зросла на 25%, тобто за 24 години кількість хворих зросла більш ніж на 5 тисяч. Найбільше смертей зареєстровано в Мадриді - 804. Іспанські лікарі стверджують, що з невивчених причин вірус COVID-19 в Європі чомусь агресивніший, ніж у Китаї
Фото: АР
За останню добу Іспанія наздогнала Італію за темпами поширення коронавируса. Згідно з даними, оприлюдненими іспанським Міністерством охорони здоров'я, кількість випадків інфікування за останню добу зросла на 25%, тобто за 24 години кількість хворих зросла більш ніж на 5 тисяч. Найбільше смертей зареєстровано в Мадриді - 804. Іспанські лікарі стверджують, що з невивчених причин вірус COVID-19 в Європі чомусь агресивніший, ніж у Китаї

На прохання RegioNews українка Марина, яка декілька років живе у Мадриді та має там два власних продуктових магазина, відзняла відео та розповіла про те, як іспанці переживають карантин.

Останні дні магазини колишньої чернівчанки Марини працюють, переважно, як служба доставки, адже на вулицях практично немає людей. Доставка працює так: їм телефонують, лишають адресу і список продуктів, вони привозять замовлення під двері. Клієнти переважно розраховуються безготівково.

Нагадаємо, що уряд Іспанії оголосив надзвичайний стан минулого тижня, ввівши 15-денний період обмежень на пересування. На сьогодні тільки Китай, Італія та Іран мають більше зареєстрованих випадків захворювання ніж Іспанія. Відповідно до нових правил, іспанцям дозволено виходити з дому лише за нагальної потреби — за покупками, в лікарню чи на роботу. Також можна залишити дім для нетривалих прогулянок з домашніми улюбленцями, а ось біг або прогулянки поодинці заборонено.

На власному автомобілі можна виїжджати по одній людині в масці і рукавицях, а також треба мати дозвіл з роботи з розписаними робочими годинами. Інакше – штраф.

Повертаючись додому, іспанці виносять верхній одяг та взуття на балкон, обов’язково приймають душ, протирають мобільний телефон спиртом, а ручки дверей – хлором, жінкам медики не радять наносити макіяж.

Щодня о 20.00 жителі Мадрида виходять на свої балкони та аплодують лікарям на знак подяки за їхню роботу.

Автор(и) статті: Лера Ясницька

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