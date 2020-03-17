Пандемія коронавірусу може тривати 2 роки - вчені

Оголошена пандемія коронавірусу може тривати два роки, оскільки пандемія, як правило, протікає хвилями

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Оголошена пандемія коронавірусу може тривати два роки, оскільки пандемія, як правило, протікає хвилями

Як передає RegioNews із посиланням на Reuters, про це заявив глава інституту Роберта Коха Лотар Вайлер.

За його словами, тривалість пандемії залежить від швидкості винайдення вакцини, а також від кількості людей, які заражаються, одужують та виробляють імунітет до коронавірусу (SARS CoV 2), вірусу, який викликає COVID-19.

"Дотепер інститут визначав ризик зараження для населення як "помірний", зараз ми оцінюємо ризик для здоров'я в Німеччині як "високий", - сказав Вайлер.

Також він додав, що в "екстремальній ситуації" деякі обмеження, які зараз застосовуються країнами, можуть діяти протягом всього часу пандемії.

Інститут Роберта Коха – німецька урядова дослідницька організація, відповідальна за контроль та профілактику захворювань.

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Нагадаємо, Словаччина тимчасово закриває в'їзд, Румунія обмежує перетин кордону. Словаччина скасувала автобусні та залізничні перевезення між країнами.

Коронавірус: сусідні держави Словаччина, Молдова, Польща, Чехія вводять тимчасове обмеження на в'їзд.

Країни Європи закривають кордони для українців. Австрія зупинить авіасполучення з Україною і Росією, у Польщі працюють три КПП, а Естонія повністю закрила кордон для іноземців.

Україна припиняє залізничне сполучення з іншими країнами до кінця карантин. "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення з 17 березня до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.

З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

За добу в Україну повернулися понад 50 тисяч українців. З опівночі 16 березня до опівночі 17 березня державний кордон України загалом перетнуло майже 86,5 тисячі осіб як на в’їзд, так і на виїзд.