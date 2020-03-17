Пандемія коронавірусу може тривати 2 роки - вчені
Як передає RegioNews із посиланням на Reuters, про це заявив глава інституту Роберта Коха Лотар Вайлер.
За його словами, тривалість пандемії залежить від швидкості винайдення вакцини, а також від кількості людей, які заражаються, одужують та виробляють імунітет до коронавірусу (SARS CoV 2), вірусу, який викликає COVID-19.
"Дотепер інститут визначав ризик зараження для населення як "помірний", зараз ми оцінюємо ризик для здоров'я в Німеччині як "високий", - сказав Вайлер.
Також він додав, що в "екстремальній ситуації" деякі обмеження, які зараз застосовуються країнами, можуть діяти протягом всього часу пандемії.
Інститут Роберта Коха – німецька урядова дослідницька організація, відповідальна за контроль та профілактику захворювань.
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Нагадаємо, Словаччина тимчасово закриває в'їзд, Румунія обмежує перетин кордону. Словаччина скасувала автобусні та залізничні перевезення між країнами.
Коронавірус: сусідні держави Словаччина, Молдова, Польща, Чехія вводять тимчасове обмеження на в'їзд.
Країни Європи закривають кордони для українців. Австрія зупинить авіасполучення з Україною і Росією, у Польщі працюють три КПП, а Естонія повністю закрила кордон для іноземців.
Україна припиняє залізничне сполучення з іншими країнами до кінця карантин. "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення з 17 березня до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.
З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
За добу в Україну повернулися понад 50 тисяч українців. З опівночі 16 березня до опівночі 17 березня державний кордон України загалом перетнуло майже 86,5 тисячі осіб як на в’їзд, так і на виїзд.
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