Пандемия коронавируса может длиться 2 года - ученые
Как передает RegioNews со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава института Роберта Коха Лотар Вайлер.
По его словам, продолжительность пандемии зависит от скорости изобретения вакцины, а также от количества людей, которые заражаются, выздоравливают и вырабатывают иммунитет к коронавирусу (SARS CoV 2), вирусу, который вызывает COVID-19.
"До сих пор институт определял риск заражения для населения как "умеренный", сейчас мы оцениваем риск для здоровья в Германии как "высокий", - сказал Вайлер.
Также он добавил, что в "экстремальной ситуации" некоторые ограничения, которые сейчас применяются странами, могут действовать в течение всего времени пандемии.
Институт Роберта Коха – немецкая правительственная исследовательская организация, ответственная за контроль и профилактику заболеваний.
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Напомним, Словакия временно закрывает въезд, Румыния ограничивает пересечение границы. Словакия отменила автобусные и железнодорожные перевозки между странами.
Коронавирус: соседние государства Словакия, Молдова, Польша, Чехия вводят временное ограничение на въезд.
Страны Европы закрывают границы для украинцев. Австрия остановит авиасообщение с Украиной и Россией, в Польше работают три КПП, а Эстония полностью закрыла границу для иностранцев.
Украина прекращает железнодорожное сообщение с другими странами к концу карантина. "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение с 17 марта до конца периода общенационального карантина в Украине.
С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.
За сутки в Украину вернулись более 50 тысяч украинцев. С полуночи 16 марта до полуночи 17 марта государственную границу Украины пересекло почти 86,5 тысячи человек как на въезд, так и на выезд.
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