Пандемия коронавируса может длиться 2 года - ученые

Объявленная пандемия коронавируса может продлиться два года, поскольку пандемия, как правило, протекает волнами

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Объявленная пандемия коронавируса может продлиться два года, поскольку пандемия, как правило, протекает волнами

Как передает RegioNews со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава института Роберта Коха Лотар Вайлер.

По его словам, продолжительность пандемии зависит от скорости изобретения вакцины, а также от количества людей, которые заражаются, выздоравливают и вырабатывают иммунитет к коронавирусу (SARS CoV 2), вирусу, который вызывает COVID-19.

"До сих пор институт определял риск заражения для населения как "умеренный", сейчас мы оцениваем риск для здоровья в Германии как "высокий", - сказал Вайлер.

Также он добавил, что в "экстремальной ситуации" некоторые ограничения, которые сейчас применяются странами, могут действовать в течение всего времени пандемии.

Институт Роберта Коха – немецкая правительственная исследовательская организация, ответственная за контроль и профилактику заболеваний.

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Напомним, Словакия временно закрывает въезд, Румыния ограничивает пересечение границы. Словакия отменила автобусные и железнодорожные перевозки между странами.

Коронавирус: соседние государства Словакия, Молдова, Польша, Чехия вводят временное ограничение на въезд.

Страны Европы закрывают границы для украинцев. Австрия остановит авиасообщение с Украиной и Россией, в Польше работают три КПП, а Эстония полностью закрыла границу для иностранцев.

Украина прекращает железнодорожное сообщение с другими странами к концу карантина. "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение с 17 марта до конца периода общенационального карантина в Украине.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.

За сутки в Украину вернулись более 50 тысяч украинцев. С полуночи 16 марта до полуночи 17 марта государственную границу Украины пересекло почти 86,5 тысячи человек как на въезд, так и на выезд.