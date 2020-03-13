Дружина прем’єра Канади захворіла коронавірусом

У дружини канадського прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, Софі Грегуар-Трюдо, підтвердили китайський коронавірус

Фото: nytimes.com

У дружини канадського прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, Софі Грегуар-Трюдо, підтвердили китайський коронавірус

Як передає RegioNews із посиланням на Reuters, про це повідомив прессекретар посадовця.

За його словами, наразі жінка почувається добре та дотримується рекомендацій лікарів.

В свою чергу, у самого прем’єра симптоми інфікування відсутні. Раніше він вже повідомив, що буде знаходитись в самоізоляції два тижні.

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