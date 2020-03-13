Жена премьера Канады заболела коронавирусом

У жены канадского премьер-министра Джастина Трюдо, Софи Грегуар-Трюдо, подтвердили китайский коронавирус

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У жены канадского премьер-министра Джастина Трюдо, Софи Грегуар-Трюдо, подтвердили китайский коронавирус

Как передает RegioNews со ссылкой на Reuters, об этом сообщил пресс-секретарь чиновника.

По его словам, сейчас женщина чувствует себя хорошо и придерживается рекомендаций врачей.

В свою очередь, у самого премьера симптомы инфицирования отсутствуют. Ранее он уже сообщил, что будет находиться в самоизоляции две недели.

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Напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.

3 марта в Украине зафиксирован первый случай коронавируса: заболевание выявили у мужчины в Черновцах.

12 марта в Украине зафиксировали еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.