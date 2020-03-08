В Ірані за добу від коронавірусу померла рекордна кількість осіб

В Ірані від нового коронавірусу SARS-CoV-2 за минулу добу померли 49 осіб. Це рекордна смертність від коронавірусу від початку епідемії, яка спалахнула в середині лютого

Фото: pixabay

В Ірані від нового коронавірусу SARS-CoV-2 за минулу добу померли 49 осіб. Це рекордна смертність від коронавірусу від початку епідемії, яка спалахнула в середині лютого

.