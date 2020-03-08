12:37  08 березня
Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
14:01  08 березня
В Європі на коронавірус захворіли понад 9 тисяч осіб
15:19  08 березня
Медики дослідили аналізи 20 українців на коронавірус
UA | RU
UA | RU
08 березня 2020, 18:58 73

В Ірані за добу від коронавірусу померла рекордна кількість осіб

Читайте также
на русском языке
08 березня 2020, 18:58 73
Читайте также на русском языке
В Ірані від нового коронавірусу SARS-CoV-2 за минулу добу померли 49 осіб. Це рекордна смертність від коронавірусу від початку епідемії, яка спалахнула в середині лютого
Фото: pixabay
В Ірані від нового коронавірусу SARS-CoV-2 за минулу добу померли 49 осіб. Це рекордна смертність від коронавірусу від початку епідемії, яка спалахнула в середині лютого

Про це в неділю, 8 березня, повідомило міністерство охорони здоров'я в Тегерані, передає RegioNews.

Зазначається, що загальна кількість летальних випадків в Ірані від наслідків зараження досягла 194, а кількість підтверджених випадків інфекції - 6566.

Іран належить до країн, які найбільше постраждали від поширення нового вірусу поруч із Китаєм і Південною Кореєю. Епідемія охопила вже 31 провінцію країни.

Нагадаємо, в Європі кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію Covid-19 сягнула 9358. Майже дві третини інфікованих виявлено в Італії, також велика кількість хворих в Німеччині та Франції.

У 48-річної громадянки Молдови, 7 березня прилетіла з Італії рейсом W6 3796 Мілан-Кишинів (авіакомпанія Wizzair), виявлено коронавірус. Жінка захворіла ще 28 лютого і була госпіталізована в Італії, але проявила безвідповідально покинула лікарню і повернулася додому.

Серед пасажирів рейсу Мілан-Кишинів, яким поверталася до Молдови жінка, хвора на коронавірус, були громадяни України.


Коронавирус Иран
За добу прикордонники перевірили температуру у 125 тисяч осіб
08 березня 2020, 17:47
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Конгресмени США можуть працювати з дому через коронавірус
08 березня 2020, 16:28
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
07 березня 2020, 14:42
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Стрілянина на Львівщині: подробиці жорстокого вбивства дівчини
02 березня 2020, 17:48
В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
03 березня 2020, 11:33
МОЗ закликають зберегти фінансування і практику для лікарів-науковців
05 березня 2020, 17:48
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Юрій Гаврилечко
Всі блоги »
Горіти тобі в штабі. Чи отримає скандальний нардеп Іванісов своїх депутатів на Рівненщині
06 березня 2020, 11:42
Зеленський на Полтавщині обіймався з евакуйованими і спілкувався з бізнесменами
05 березня 2020, 20:09
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »