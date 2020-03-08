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08 березня 2020, 12:37 54

Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою

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08 березня 2020, 12:37 54
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Серед пасажирів рейсу Мілан-Кишинів, яким поверталася до Молдови жінка, хвора на коронавірус, були громадяни України
Фото: flickr
Серед пасажирів рейсу Мілан-Кишинів, яким поверталася до Молдови жінка, хвора на коронавірус, були громадяни України

Про це повідомила міністерка охорони здоров'я Молдови Віоріка Думбревяну, передає RegioNews.

Вона заявила, що влада Молдови зв'язалася з 45 пасажирами рейсу, які знаходяться в зоні високого ризику інфікування.

"Їх поінформували про необхідність проходження карантину у домашніх умовах протягом 14 днів. Серед них є громадяни України", - зазначила Думбревяну.

Чиновниця не назвала кількість громадян України, які перебували на борту.

Нагадаємо, у 48-річної громадянки Молдови, 7 березня прилетіла з Італії рейсом W6 3796 Мілан-Кишинів (авіакомпанія Wizzair), виявлено коронавірус. Жінка захворіла ще 28 лютого і була госпіталізована в Італії, але проявила безвідповідально покинула лікарню і повернулася додому.


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