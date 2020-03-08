Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
Про це інформує CBS, передає RegioNews.
"Пасажирам ураженого коронавірусом лайнеру, який понад два дні знаходиться біля узбережжя Північної Каліфорнії, дозволять причалити в Окленді, де пасажири висадяться та будуть доставлені до карантинних закладів", - повідомили місцеві чиновники.
Зазначається, що до порту Окленд судно, на якому перебувають понад 3500 пасажирів та членів екіпажу з 54 країн, прибуде в понеділок.
В Окленді пасажири лайнеру зможуть зійти на берег та будуть доправлені на карантинний об'єкт. Висадка триватиме щонайменше 2 дні, оскільки кожному пасажиру доведеться пройти первинний тест на зараження коронавірусом Covid-19.
Крім того, пасажири лайнера, які живуть у Каліфорнії, будуть поміщені на карантин у місцеві медичні заклади. Всіх інших пасажирів розмістять на інших об'єктах у різних штатах. На судні залишаться в ізоляції члени екіпажу.
Як повідомлялось, через поширення коронавірусної інфекції Палата представників Конгресу США може ухвалити рішення про перехід на віддалену роботу.
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