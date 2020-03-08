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08 березня 2020, 16:45 26

Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера

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08 березня 2020, 16:45 26
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Круїзний лайнер Grand Princess, де багато тижнів триває спалах коронавірусу, зможе причалити до узбережжя Каліфорнії (США)
Фото: pixabay
Круїзний лайнер Grand Princess, де багато тижнів триває спалах коронавірусу, зможе причалити до узбережжя Каліфорнії (США)

Про це інформує CBS, передає RegioNews.

"Пасажирам ураженого коронавірусом лайнеру, який понад два дні знаходиться біля узбережжя Північної Каліфорнії, дозволять причалити в Окленді, де пасажири висадяться та будуть доставлені до карантинних закладів", - повідомили місцеві чиновники.

Зазначається, що до порту Окленд судно, на якому перебувають понад 3500 пасажирів та членів екіпажу з 54 країн, прибуде в понеділок.

В Окленді пасажири лайнеру зможуть зійти на берег та будуть доправлені на карантинний об'єкт. Висадка триватиме щонайменше 2 дні, оскільки кожному пасажиру доведеться пройти первинний тест на зараження коронавірусом Covid-19.

Крім того, пасажири лайнера, які живуть у Каліфорнії, будуть поміщені на карантин у місцеві медичні заклади. Всіх інших пасажирів розмістять на інших об'єктах у різних штатах. На судні залишаться в ізоляції члени екіпажу.

Як повідомлялось, через поширення коронавірусної інфекції Палата представників Конгресу США може ухвалити рішення про перехід на віддалену роботу.


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