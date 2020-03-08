За добу прикодонники перевірили температуру у 125 тисяч осіб

Упродовж минулої доби на державному кордоні України лікарі та прикордонники в рамках заходів вщодо запобігання розповсюдженню на територію України коронавірусу Covid-19 провели температурний скриннінг у 125 368 осіб

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Упродовж минулої доби на державному кордоні України лікарі та прикордонники в рамках заходів вщодо запобігання розповсюдженню на територію України коронавірусу Covid-19 провели температурний скриннінг у 125 368 осіб

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає RegioNews.

Зазначається, що зафіксовано два випадки підвищеної температури у двох громадянок України у пунктах пропуску "Грем'яч" та "Бориспіль".

"За результатами додаткової перевірки лікарі діагностували в жінок ГРВІ, ознак Covid-19 не виявлено", – йдеться у повідомленні.

У ДПСУ додали, що температурний скринінг громадян на державному кордоні здійснюється у цілодобовому режимі.

Загалом, від 25 лютого цього року, перевірено вже понад 1,2 млн громадян.

Нагадаємо, в Європі кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію Covid-19 сягнула 9358. Майже дві третини інфікованих виявлено в Італії, також велика кількість хворих в Німеччині та Франції.

У 48-річної громадянки Молдови, 7 березня прилетіла з Італії рейсом W6 3796 Мілан-Кишинів (авіакомпанія Wizzair), виявлено коронавірус. Жінка захворіла ще 28 лютого і була госпіталізована в Італії, але проявила безвідповідально покинула лікарню і повернулася додому.

Серед пасажирів рейсу Мілан-Кишинів, яким поверталася до Молдови жінка, хвора на коронавірус, були громадяни України.