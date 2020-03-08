В Молдові зафіксовано першого хворого на коронавірус

У 48-річної громадянки Молдови, 7 березня прилетіла з Італії рейсом W6 3796 Мілан-Кишинів (авіакомпанія Wizzair), виявлено коронавірус

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У 48-річної громадянки Молдови, 7 березня прилетіла з Італії рейсом W6 3796 Мілан-Кишинів (авіакомпанія Wizzair), виявлено коронавірус

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я, праці та соцзахисту Молдови, передає RegioNews.

Це перший випадок зараження в країні. Повідомляється, що вона повернулася із міста Мілан і була відразу госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як важкий.

Зазначається, що жінка захворіла ще 28 лютого і була госпіталізована в Італії, але проявила безвідповідально покинула лікарню і повернулася додому.

У відомстві додали, що вона хворіє на цукровий діабет, має підвищений тиск, і у неї ожиріння другого ступеня.

Перед госпіталізацією у хворої спостерігались такі симптоми, як кашель, гостра дихальна недостатність і підвищена температура. Вона пройде додаткове обстеження на коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, через коронавірус Європейське бюро ВООЗ відправляє місію в Україну.

В Україні поки зафіксували один випадок інфікування коронавірусом. Також відомо про 5 випадків зараження українців у світі: четверо інфікувалися на лайнері Diamond Princess та одна українка в Італії.