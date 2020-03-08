В Молдові зафіксовано першого хворого на коронавірус
Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я, праці та соцзахисту Молдови, передає RegioNews.
Це перший випадок зараження в країні. Повідомляється, що вона повернулася із міста Мілан і була відразу госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як важкий.
Зазначається, що жінка захворіла ще 28 лютого і була госпіталізована в Італії, але проявила безвідповідально покинула лікарню і повернулася додому.
У відомстві додали, що вона хворіє на цукровий діабет, має підвищений тиск, і у неї ожиріння другого ступеня.
Перед госпіталізацією у хворої спостерігались такі симптоми, як кашель, гостра дихальна недостатність і підвищена температура. Вона пройде додаткове обстеження на коронавірусну інфекцію.
Нагадаємо, через коронавірус Європейське бюро ВООЗ відправляє місію в Україну.
В Україні поки зафіксували один випадок інфікування коронавірусом. Також відомо про 5 випадків зараження українців у світі: четверо інфікувалися на лайнері Diamond Princess та одна українка в Італії.
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