В Иране за сутки от коронавируса умерло рекордное количество людей

В Иране от нового коронавируса SARS-CoV-2 за минувшие сутки умерли 49 человек. Это рекордная смертность от коронавируса с начала эпидемии, которая вспыхнула в середине февраля

Фото: pixabay

В Иране от нового коронавируса SARS-CoV-2 за минувшие сутки умерли 49 человек. Это рекордная смертность от коронавируса с начала эпидемии, которая вспыхнула в середине февраля

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