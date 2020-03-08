В Європі на коронавірус захворіли понад 9 тисяч осіб

В Європі кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію Covid-19 сягнула 9358

Фото: pixabay

В Європі кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію Covid-19 сягнула 9358

Про це в неділю, 8 березня повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України, передає RegioNews.

Зазначається, що вже 255 хворих померли. У світі станом на 8 березня підтверджено 106 161 випадок.

Майже дві третини інфікованих виявлено в Італії, також велика кількість хворих в Німеччині та Франції.



Коронавірус зафіксовано в наступних країнах:

Італія - ​​5883

Німеччина - 795

Франція - 716

Іспанія - 374

Швейцарія - 264

Велика Британія - 210

Нідерланди - 188

Бельгія - 169

Швеція - 161

Норвегія - 147

Австрія - 79

Греція - 66

Ісландія - 45

Сан-Марино - 27

Данія - 31

Ізраїль - 21

Фінляндія - 19

Чехія - 19

Ірландія - 19

Португалія - ​​13

Грузія - 12

Хорватія - 11

Естонія - 10

Азербайджан - 9

Словенія - 9

Румунія - 9

Білорусь - 6

Польща - 5

Росія - 7

Угорщина - 5

Північна Македонія - 3

Словаччина - 3

Мальта - 3

Боснія і Герцеговина - 2

По одному випадку було зафіксовано в Андоррі, Вірменії, Латвії, Литві, Люксембурзі, Монако, Молдові, Сербії та Україні.

Нагадаємо, у 48-річної громадянки Молдови, 7 березня прилетіла з Італії рейсом W6 3796 Мілан-Кишинів (авіакомпанія Wizzair), виявлено коронавірус. Жінка захворіла ще 28 лютого і була госпіталізована в Італії, але проявила безвідповідально покинула лікарню і повернулася додому.

Серед пасажирів рейсу Мілан-Кишинів, яким поверталася до Молдови жінка, хвора на коронавірус, були громадяни України.