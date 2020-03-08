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08 березня 2020, 14:01 11

В Європі на коронавірус захворіли понад 9 тисяч осіб

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08 березня 2020, 14:01 11
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В Європі кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію Covid-19 сягнула 9358
Фото: pixabay
В Європі кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію Covid-19 сягнула 9358

Про це в неділю, 8 березня повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України, передає RegioNews.

Зазначається, що вже 255 хворих померли. У світі станом на 8 березня підтверджено 106 161 випадок.

Майже дві третини інфікованих виявлено в Італії, також велика кількість хворих в Німеччині та Франції.

Коронавірус зафіксовано в наступних країнах:

Італія - ​​5883
Німеччина - 795
Франція - 716
Іспанія - 374
Швейцарія - 264
Велика Британія - 210
Нідерланди - 188
Бельгія - 169
Швеція - 161
Норвегія - 147
Австрія - 79
Греція - 66
Ісландія - 45
Сан-Марино - 27
Данія - 31
Ізраїль - 21
Фінляндія - 19
Чехія - 19
Ірландія - 19
Португалія - ​​13
Грузія - 12
Хорватія - 11
Естонія - 10
Азербайджан - 9
Словенія - 9
Румунія - 9
Білорусь - 6
Польща - 5
Росія - 7
Угорщина - 5
Північна Македонія - 3
Словаччина - 3
Мальта - 3
Боснія і Герцеговина - 2

По одному випадку було зафіксовано в Андоррі, Вірменії, Латвії, Литві, Люксембурзі, Монако, Молдові, Сербії та Україні.

Нагадаємо, у 48-річної громадянки Молдови, 7 березня прилетіла з Італії рейсом W6 3796 Мілан-Кишинів (авіакомпанія Wizzair), виявлено коронавірус. Жінка захворіла ще 28 лютого і була госпіталізована в Італії, але проявила безвідповідально покинула лікарню і повернулася додому.

Серед пасажирів рейсу Мілан-Кишинів, яким поверталася до Молдови жінка, хвора на коронавірус, були громадяни України.


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