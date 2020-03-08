Конгресмени США можуть працювати з дому через коронавірус

Через поширення коронавірусної інфекції Палата представників Конгресу США може ухвалити рішення про перехід на віддалену роботу

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Через поширення коронавірусної інфекції Палата представників Конгресу США може ухвалити рішення про перехід на віддалену роботу

Про це повідомляє Голос Америки, передає RegioNews.

"Палата представників Конгресу США готується до можливого переведення штатних співробітників на віддалену роботу у зв'язку зі спалахом коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Американські фінансові регулятори також готуються до непередбачуваних обставин, оскільки випадки зараження коронавірусом зафіксовані вже у Вашингтоні, Нью-Йорку, Сан-Франциско та Нью-Джерсі.

У цих містах знаходяться офіси та представництва Комісії з цінних паперів та бірж, Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами та банківські регулятори.

У США наразі підтверджено 433 випадки зараження коронавірусом, 15 осіб померли.

Нагадаємо, з усіх 26 держав-учасниць Європейського Союзу єдиною країною, де не зафіксовано коронавірусу COVID-2019, залишається Кіпр