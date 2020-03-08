Конгресмени США можуть працювати з дому через коронавірус
Про це повідомляє Голос Америки, передає RegioNews.
"Палата представників Конгресу США готується до можливого переведення штатних співробітників на віддалену роботу у зв'язку зі спалахом коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
Американські фінансові регулятори також готуються до непередбачуваних обставин, оскільки випадки зараження коронавірусом зафіксовані вже у Вашингтоні, Нью-Йорку, Сан-Франциско та Нью-Джерсі.
У цих містах знаходяться офіси та представництва Комісії з цінних паперів та бірж, Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами та банківські регулятори.
У США наразі підтверджено 433 випадки зараження коронавірусом, 15 осіб померли.
Нагадаємо, з усіх 26 держав-учасниць Європейського Союзу єдиною країною, де не зафіксовано коронавірусу COVID-2019, залишається Кіпр
- 18:27 08 березня В ДТП у Тернопільській області постраждали четверо дорослих і і дитина
- 18:06 08 березня Синопники попередили про густий туман в Києві
- 17:47 08 березня За добу прикодонники перевірили температуру у 125 тисяч осіб
- 17:17 08 березня На Марш за права жінок у столиці вийшли понад дві тисячі осіб
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 16:28 08 березня Конгресмени США можуть працювати з дому через коронавірус
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 14:42 07 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:02 07 березня Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
- 11:33 03 березня В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
- 17:48 02 березня Стрілянина на Львівщині: подробиці жорстокого вбивства дівчини
- 17:48 05 березня МОЗ закликають зберегти фінансування і практику для лікарів-науковців