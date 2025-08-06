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06 серпня 2025, 21:20

На Волині водію стало зле за кермом, через що авто злетіло в болото

06 серпня 2025, 21:20
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фото: Телеграм/Луцьк | Times
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У Луцькому районі Волині легковик опинився в болотистій місцевості після того, як водію стало зле просто під час руху

Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області, передає RegioNews.

Надзвичайна подія сталася 6 серпня поблизу села Жидичин - за попередньою інформацією, у чоловіка могли виникнути ознаки інсульту.

Повідомлення про інцидент надійшло до Служби порятунку близько 17:10. Автомобіль з’їхав з дороги на бездоріжжя й застряг у болоті. За кермом перебував мешканець 1975 року народження. Через різке погіршення самопочуття він не зміг зупинити авто, що й призвело до з’їзду з траси.

Рятувальники дістали водія з авто, що застрягло в болоті

На місце виїхало аварійно-рятувальне відділення з Луцька. Рятувальники оперативно дістали постраждалого з автомобіля, обережно поклали на ноші та транспортували до карети швидкої допомоги через важкодоступну місцевість.

Чоловіка госпіталізували. Медики наразі уточнюють його стан та підтверджують можливу причину втрати контролю над автомобілем. Обставини події з’ясовуються.

Раніше повідомлялося, у Дніпрі один із пасажирів раптово втратив свідомість під час поїздки у громадському транспорті. Трагедія трапилася серед білого дня, коли трамвай рухався за маршрутом.

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