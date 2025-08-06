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06 серпня 2025, 18:05

Ексдиректора "Волиньвугілля" підозрюють у розтраті понад 32 млн гривень бюджетних коштів

06 серпня 2025, 18:05
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фото: ілюстративне
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У Волинській області завершено досудове розслідування щодо колишнього керівника державного підприємства "Волиньвугілля"

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, передає RegioNews.

Слідством встановлено, що в період із березня по грудень 2022 року, а також у лютому–березні 2023 року посадовець направляв кошти, виділені на реструктуризацію вугільної галузі та оплату праці працівників підприємства, на виплату заробітної плати адміністративно-управлінському персоналу. Ці виплати здійснювались не лише в самому ДП "Волиньвугілля", а й у його структурних підрозділах.

Крім того, за даними слідчих, колишній гендиректор затверджував документи з неправдивими відомостями, на підставі яких відбувалося нецільове використання бюджетних коштів. Внаслідок цього, згідно з матеріалами справи, було не за призначенням використано понад 32 мільйони гривень з держбюджету.

Посадовцю повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями щодо нецільового використання державних коштів у великих розмірах та службового підроблення. Наразі всі зібрані матеріали передані до суду для розгляду по суті.

Раніше повідомлялося, правоохоронці виявили багатомільйонні зловживання під час забезпечення харчуванням українських військових. Мова йде про оборудку із закупівлями, яку реалізували впродовж 2022 року.

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