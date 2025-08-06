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06 серпня 2025, 15:58

Смертельна ДТП на Київщині: мотоцикліст загинув на місці

06 серпня 2025, 15:58
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Фото: Нацполіція
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У Київській області автомобіль зіткнувся з мотоциклістом. Це сталось через те, що водій не надав двоколісному переваги

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Аварія сталась у місті Біла церква. Попередньо, 53-річний водій ГАЗелі повертав на нерегульованому перехресті. Він не надав переваги у русі мотоциклу Honda.

На жаль, внаслідок ДТП 31-річний мотоцикліст загинув. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі сталась смертельна ДТП. Пенсіонерка потрапила під колеса вантажівки. Зазначається, що вона могла бути у "сліпій зоні", і водій міг її просто не помітити. На жаль, жінка не вижила.

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