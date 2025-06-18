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18 червня 2025, 12:30

У Дніпрі в трамваї №6 помер 67-річний пасажир: що сталося

18 червня 2025, 12:30
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фото: Телеграм/Труха
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Під час поїздки раптово помер пасажир

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

Інцидент стався вдень, коли транспорт курсував за звичним маршрутом. За попередніми даними, одному з пасажирів, 67-річному чоловіку, раптово стало зле просто під час руху.

Очевидці негайно повідомили про це водію. Той зупинив трамвай і викликав швидку допомогу. Медики прибули на місце події, однак, попри всі зусилля, чоловіка не вдалося врятувати, він помер до приїзду бригади.

На місці працюють правоохоронці. Остаточну причину смерті має встановити судово-медична експертиза.

Нагадаємо, у Києві чоловік спробував втекти від ТЦК через вікно автобуса.

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