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На одній з вулиць міста сталася сутичка за участі жінки та кількох працівників ТЦК

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

Судячи з оприлюдненого відео у Мережі, жінка вступила у конфлікт, намагаючись захистити перехожого, якого оточили четверо працівників у спеціальній формі. Вона активно відбивала чоловіка, застосовуючи кулаки та розпихуючи в різні боки опонентів.

Інцидент привернув увагу містян, адже таку рішучість продемонструвала саме жінка. На даний момент деталі події уточнюються. Офіційних коментарів від працівників ТЦК чи правоохоронних органів поки немає.

Згодом у конфлікт втрутилася ще одна дівчина, а навіть випадковий пес, що проходив повз, почав гавкати на всіх учасників сутички. Не залишилися осторонь і мешканці прилеглого будинку - вони закликали до стриманості, нагадуючи про велике церковне свято 6 серпня, Яблучний Спас. Зрештою хлопця вдалося звільнити, після чого чоловіки сіли в автомобіль і поїхали геть під супровід нецензурної лайки з боку жінки.

Раніше повідомлялося, на Харківщині жінка намагалася завадити вивезенню свого сина, якого, за її словами, мобілізували без його згоди. Події розгорталися на вулиці у Мерефі й закінчилися трагічно.