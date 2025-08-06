13:34  06 августа
Когда в Украине спадет жара – синоптик назвала точную дату
10:48  06 августа
В сеть попало новое видео конфликта мэра Ивано-Франковска с активистом
07:48  06 августа
Из ставка в Кировоградской области вытащили тело 25-летнего парня
UA | RU
UA | RU
06 августа 2025, 21:20

На Волыни водителю стало плохо за рулем, из-за чего авто вылетело в болото

06 августа 2025, 21:20
Читайте також українською мовою
фото: Телеграмм/Луцк | Times
Читайте також
українською мовою

В Луцком районе Волыни легковушка оказалась в болотистой местности после того, как водителю стало плохо прямо во время движения

Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Волынской области, передает RegioNews.

Чрезвычайное происшествие произошло 6 августа вблизи села Жидичин - согласно предварительной информации, у мужчины могли возникнуть признаки инсульта.

Сообщение об инциденте поступило в Службу спасения около 17:10. Автомобиль съехал с дороги на бездорожье и застрял в болоте. За рулем находился житель 1975 года рождения. Из-за резкого ухудшения самочувствия он не смог остановить автомобиль, что и привело к съезду с трассы.

Спасатели достали водителя из застрявшего в болоте авто

На место выехало аварийно-спасательное отделение из Луцка. Спасатели оперативно достали пострадавшего из автомобиля, осторожно положили на носилки и транспортировали в карету скорой помощи из-за труднодоступной местности.

Мужчину госпитализировали. Медики уточняют его состояние и подтверждают возможную причину потери контроля над автомобилем. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Днепре один из пассажиров внезапно потерял сознание во время поездки в общественном транспорте. Трагедия произошла среди бела дня, когда трамвай двигался по маршруту.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Волынская область Луцк ДТП инсульт болото авария
В Луцке женщина самостоятельно отбила прохожего от четырех работников ТЦК
06 августа 2025, 18:30
Экс-директора "Волыньуголь" подозревают в растрате более 32 млн гривен бюджетных средств
06 августа 2025, 18:05
Смертельное ДТП в Киевской области: мотоциклист погиб на месте
06 августа 2025, 15:58
Все новости »
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
В Никополе во время обстрела погибли три человека
06 августа 2025, 20:51
На Днепропетровщине женщина, которая издевалась над матерью, пыталась откупиться от полиции
06 августа 2025, 20:45
Путин отверг любое перемирие: теперь мир будет зависеть от Китая
06 августа 2025, 20:30
В Днепропетровской области исчезают воробьи: экологи назвали главную причину
06 августа 2025, 20:24
Резерв+ расширил перечень отсрочок от мобилизации: что изменилось
06 августа 2025, 20:13
Новый штамм коронавируса Stratus: что известно о его распространении в Украине
06 августа 2025, 19:58
В роддоме Кропивницкого второй месяц находится младенец, которого оставила мать
06 августа 2025, 19:42
Душил шнуровкой из кроссовок и избивал: в Киевской области получил подозрение мужчина, ограбивший таксиста
06 августа 2025, 19:37
В Киевской области женщина выбросила собаку с четвертого этажа многоэтажного дома
06 августа 2025, 19:14
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
04 августа 2025
Пограничники показали уничтожение техники оккупантов на Харьковщине
Все видео »
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »