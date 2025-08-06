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В Луцком районе Волыни легковушка оказалась в болотистой местности после того, как водителю стало плохо прямо во время движения

Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Волынской области, передает RegioNews.

Чрезвычайное происшествие произошло 6 августа вблизи села Жидичин - согласно предварительной информации, у мужчины могли возникнуть признаки инсульта.

Сообщение об инциденте поступило в Службу спасения около 17:10. Автомобиль съехал с дороги на бездорожье и застрял в болоте. За рулем находился житель 1975 года рождения. Из-за резкого ухудшения самочувствия он не смог остановить автомобиль, что и привело к съезду с трассы.

Спасатели достали водителя из застрявшего в болоте авто

На место выехало аварийно-спасательное отделение из Луцка. Спасатели оперативно достали пострадавшего из автомобиля, осторожно положили на носилки и транспортировали в карету скорой помощи из-за труднодоступной местности.

Мужчину госпитализировали. Медики уточняют его состояние и подтверждают возможную причину потери контроля над автомобилем. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Днепре один из пассажиров внезапно потерял сознание во время поездки в общественном транспорте. Трагедия произошла среди бела дня, когда трамвай двигался по маршруту.