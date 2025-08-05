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05 серпня 2025, 16:02

Понад 60 тисяч тонн піску викрадено з "Укрзалізниці" на Волині - підозру оголосили начальнику кар'єру та спільникам

05 серпня 2025, 16:02
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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На Волині повідомили про підозру начальнику Радошинського піщаного кар'єру, що належить АТ "Укрзалізниця", та п'ятьом його спільникам через викриту масштабну розтрату матеріальних ресурсів

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, керівник підприємства разом із заступником, бухгалтером та іншими підлеглими організували схему незаконного продажу піщаної суміші. Вони продавали пісок за готівку за заниженими цінами, не відображаючи операції у бухгалтерських документах, що призвело до значних фінансових втрат.

Пісок реалізовували без документального оформлення

Окрім цього, учасники групи привласнювали паливо, використане спецтехнікою на кар'єрі, штучно завищуючи показники його споживання у фінансових звітах. За результатами розслідування встановлено, що протягом 2024 року зловмисники незаконно розтратили понад 61,5 тисяч тонн піску вартістю більше п'яти мільйонів гривень. Також "Укрзалізниці" було завдано збитків на суму 770 тисяч гривень через безпідставне списання пального.

Начальник кар'єру та п'ятеро спільників підозрюються у розтраті матеріальних цінностей

Правоохоронці кваліфікували дії начальника кар'єру та його спільників за статтями 191, 28 та 358 Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за привласнення майна, зловживання службовим становищем і підроблення документів. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних та накладення арешту на їхнє майно.

Слідство триває під контролем правоохоронців

Нагадаємо, що в Київській області викрили масштабний незаконний видобуток піску - близько 8 тисяч тонн з річки Десна. Досудове розслідування у цій справі вже завершено.

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Волинь Укрзализныця розтрата кар’єр зловживання БЕБ незаконний видобуток
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