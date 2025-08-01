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У серпні пасажири матимуть більше можливостей для подорожей у Карпати завдяки додатковим рейсам до Ворохти

Про це повідомляє Укрзалізниця, передає RegioNews.

У серпні для зручності пасажирів Укрзалізниця запускає додаткові поїзди зі Львова до популярного туристичного напрямку – Ворохти. Це дозволить охочим відпочити у Карпатах без проблем дістатися до місця призначення.

Поїзд №414/413 Львів – Ворохта курсуватиме 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 та 16 серпня. Відправлення зі Львова заплановане о 23:29, прибуття до Ворохти – о 05:30. У складі поїзда будуть плацкартні, купейні вагони та СВ. Серед проміжних станцій – Ходорів, Галич, Івано-Франківськ, Надвірна, Делятин, Яремче та Татарів-Буковель.

Зворотний рейс забезпечуватиме регіональний поїзд №783/784 Ворохта – Львів. Він вирушатиме 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16 та 17 серпня о 06:20 і прибуватиме до Львова о 12:15. Вагони цього складу обладнані місцями для сидіння, купе та плацкартом, проте без продажу постільної білизни.

Квитки на нові рейси можна буде придбати найближчим часом через застосунок Укрзалізниці, офіційний сайт та у касах залізничних вокзалів.

Нагадаємо, у Києві через комбіновану атаку пошкоджена залізнична інфраструктура: як курсують поїзди. Внаслідок ворожих обстрілів зафіксовані пошкодження залізничної інфраструктури в одному з районів столиці.