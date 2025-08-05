Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, через месенджер Telegram він був завербований і погодився виконувати завдання – підпалювати релейні шафи та трансформатори на стратегічному залізничному маршруті, яким користуються Збройні Сили України.

Зловмисник отримував чіткі вказівки від куратора, після чого обливав горючою речовиною і підпалював три релейні шафи на Придніпровській залізниці. Усі дії він фіксував на телефон і надсилав відеозаписи замовникам, щоб підтвердити виконання завдань. Оплату за "роботу" отримував у криптовалюті на віртуальний гаманець.

Крім підпалів, до завдань чоловіка входило планування диверсії зі зриву руху вантажного поїзда та пошкодження газопровідної лінії. Проте завдяки оперативним заходам силовиків диверсанта затримали під час чергової спроби підпалу. Під час обшуку вилучили пляшки з горючою речовиною та мобільні пристрої з доказами протиправної діяльності.

Його дії кваліфікують за частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрали запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави. Розслідування ведуть слідчі Управління СБУ в Дніпропетровській області за оперативного супроводу відповідних підрозділів.

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