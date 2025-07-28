Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

За даними слідства, у серпні 2023 року троє членів екіпажу спеціалізованого судна здійснили видобуток понад 8 тисяч тонн піску, перевищивши дозволені межі родовища та допустимі глибини. Роботи проводилися у межах Осещинського та Деснянсько-верхнього родовищ.

Порушення сталися під час надання послуг іншому підприємству, яке ймовірно було задіяне в реалізації сировини. Видобутий пісок перевезли на баржах та зберігали на території Києва. Такі дії не тільки суперечать вимогам природоохоронного законодавства, а й спричинили значну екологічну та матеріальну шкоду.

Трьох осіб судитимуть за самовільний видобуток піску

У межах розслідування потерпіла сторона подала цивільний позов щодо відшкодування завданих збитків. На майно обвинувачених, а також на активи підприємства, яке замовило роботи, накладено арешт.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинуваченим інкримінують дії, що завдали шкоди довкіллю, а також порушення порядку використання надр. Якщо вину буде доведено, їм може загрожувати як штраф, так і обмеження волі відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, на Рівненщині викрили масштабну схему незаконного видобутку бурштину зі збитками понад 350 млн грн. Правоохоронці припинили діяльність злочинної організації, яка незаконно видобувала бурштин у промислових масштабах на Рівненщині. Сума збитків, завданих довкіллю, перевищує 350 мільйонів гривень.