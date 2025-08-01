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01 серпня 2025, 12:14

На Волині викрили схему контрабанди одягу на понад 8 млн грн

01 серпня 2025, 12:14
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фото: ДПСУ
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У Волинській області правоохоронці викрили масштабну схему незаконного ввезення в Україну одягу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Правоохоронці встановили, що жителька Луцька, зареєстрована як фізична особа-підприємець, організувала механізм переміщення товарів китайського виробництва через державний кордон без належного митного оформлення.

Для перевезення краму вона залучала водіїв і пасажирів, які ввозили одяг під виглядом особистих речей. За участь у схемі ті отримували грошову винагороду.

Загальна вартість незаконно ввезеного одягу перевищує 8,3 мільйона гривень.

За скоєне зловмисниці загрожує позбавлення волі.

Нагадаємо, навесні у Волинській області правоохоронці викрили схему контрабанди авто під виглядом допомоги для військових. Організатором схеми виявився 36-річний житель Волині.

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