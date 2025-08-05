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05 августа 2025, 16:02

Более 60 тысяч тонн песка похищено из "Укрзализныци" на Волыни - подозрение объявлено начальнику карьера и сообщникам

05 августа 2025, 16:02
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Фото: Офис Генерального прокурора
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На Волыни сообщили о подозрении начальнику Радошинского песчаного карьера, принадлежащего АО "Укрзализныця", и пяти его сообщникам из-за раскрытой масштабной растраты материальных ресурсов

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, руководитель предприятия вместе с заместителем, бухгалтером и другими подчиненными организовали схему незаконной продажи песчаной смеси. Они продавали песок за наличные по заниженным ценам, не отражая операции в бухгалтерских документах, что привело к значительным финансовым потерям.

Песок реализовывали без документального оформления

Кроме того, участники группы присваивали топливо, использованное спецтехникой на карьере, искусственно завышая показатели его потребления в финансовых отчетах. По результатам расследования установлено, что в течение 2024 года злоумышленники незаконно растратили более 61,5 тысяч тонн песка стоимостью более пяти миллионов гривен. Также "Укрзализныци" был нанесен ущерб на сумму 770 тысяч гривен из-за безосновательного списания топлива.

Начальник карьера и пятеро сообщников подозреваются в растрате материальных ценностей

Правоохранители квалифицировали действия начальника карьера и его сообщников по статьям 191, 28 и 358 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за присвоение имущества, злоупотребление служебным положением и подделку документов. Сейчас решается вопрос об избрании мер пресечения для подозреваемых и наложении ареста на их имущество.

Следствие продолжается под контролем правоохранителей

Напомним, что в Киевской области разоблачили масштабную незаконную добычу песка - около 8 тысяч тонн из реки Десна. Досудебное расследование по этому делу уже завершено.

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Волынь Укрзализныця растрата карьер злоупотребление БЭБ незаконная добыча
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