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Трагічно загинула дитина, коли її малолітній брат сів за кермо авто без нагляду дорослих

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Волинській області, передає RegioNews.

Надвечір 4 серпня 11-річний хлопчик сів за кермо автомобіля Audi, що перебував у гаражі на подвір’ї будинку. За попередніми даними, у цей час дорослі були відсутні. Виїжджаючи з приміщення, дитина здійснила наїзд на свою дворічну сестру.

Унаслідок отриманих травм дівчинка загинула на місці. Крім того, під колеса автомобіля потрапив і ще один малолітній - 7-річний брат. Хлопчик отримав легкі тілесні ушкодження, які не потребували госпіталізації.

На місці події працювали працівники слідчо-оперативної групи, а також фахівці ювенальної превенції. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії, у тому числі, яким чином дитина отримала доступ до транспортного засобу.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що в Києві загинув 4-річний хлопчик, який випав з вікна 21 поверху. За попередніми даними, дитина сперлася на москітну сітку, яка не витримала її ваги.