11:30  05 серпня
На Волині 11-річний хлопчик наїхав на 2-річну сестру - дитина загинула на місці
11:01  05 серпня
У Житомирі 17-річна дівчина вбила хлопця через ревнощі
04:15  05 серпня
Відома ведуча виходить заміж за колишнього віцепрем'єр-міністра Розенка
UA | RU
UA | RU
05 серпня 2025, 11:30

На Волині 11-річний хлопчик наїхав на 2-річну сестру - дитина загинула на місці

05 серпня 2025, 11:30
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Трагічно загинула дитина, коли її малолітній брат сів за кермо авто без нагляду дорослих

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Волинській області, передає RegioNews.

Надвечір 4 серпня 11-річний хлопчик сів за кермо автомобіля Audi, що перебував у гаражі на подвір’ї будинку. За попередніми даними, у цей час дорослі були відсутні. Виїжджаючи з приміщення, дитина здійснила наїзд на свою дворічну сестру.

Унаслідок отриманих травм дівчинка загинула на місці. Крім того, під колеса автомобіля потрапив і ще один малолітній - 7-річний брат. Хлопчик отримав легкі тілесні ушкодження, які не потребували госпіталізації.

На місці події працювали працівники слідчо-оперативної групи, а також фахівці ювенальної превенції. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії, у тому числі, яким чином дитина отримала доступ до транспортного засобу.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що в Києві загинув 4-річний хлопчик, який випав з вікна 21 поверху. За попередніми даними, дитина сперлася на москітну сітку, яка не витримала її ваги.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Луцьк Волинська область смертельна ДТП дитина загибель ДТП аварія неповнолітні
У Рівному шестеро цивільних заблокували авто ТЦК: вимагали віддати військовозобов'язаного
05 серпня 2025, 09:04
На Хмельниччині легковик зіткнувся з вантажівкою: одна людина загинула, ще одна – у лікарні
05 серпня 2025, 08:44
Переплутала педалі — травмувала людей: у Рівному BMW вилетів на тротуар
05 серпня 2025, 07:29
Всі новини »
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
Напав з ножем на 25-річну жінку у розпал конфлікту: у Дніпрі чоловіку винесли вирок
05 серпня 2025, 12:13
На Дніпропетровщині суддю міськрайонного суду затримали на хабарі
05 серпня 2025, 12:09
У Рівненському районі внаслідок наїзду потяга загинула пенсіонерка
05 серпня 2025, 12:00
У "Кривбасі" прокоментували ситуацію з воротарем, який не повернувся зі зборів
05 серпня 2025, 11:58
На Рівненщині виявили арсенал боєприпасів у 37-річного місцевого жителя
05 серпня 2025, 11:47
Харківські підприємства – одні з лідерів за отриманням доступних кредитів
05 серпня 2025, 11:21
На Закарпатті ліквідували шахрайський кол-центр, що обдурював іноземців
05 серпня 2025, 11:07
У Житомирі 17-річна дівчина вбила хлопця через ревнощі
05 серпня 2025, 11:01
У Черкасах чоловік із гранатою погрожував підірвати військових ТЦК
05 серпня 2025, 10:59
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
04 серпня 2025
Прикордонники показали знищення техніки окупантів на Харківщині
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
Всі відео »
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »