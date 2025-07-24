Фото: Нацполіція

У Києві з вікна багатоповерхівки впала дитина. На жаль, хлопчик не вижив

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У Деснянському районі столиці розслідують обставини загибелі 4-річного хлопчика. Попередньо, він знаходився на кухні із 6-річною сестрою, доки їхня мама була на кухні. Під час гри дитина сперлась на москітну сітку та випала з вікна квартири на 21 поверсі, отримавши травми несумісні з життям.

Нагадаємо, раніше в Тернополі 5-річний хлопчик випав з вікна четвертого поверху. Дитину в тяжкому стані госпіталізували до лікарні.