Трагедія в Києві: розслідують смерть 4-річного хлопчика
У Києві з вікна багатоповерхівки впала дитина. На жаль, хлопчик не вижив
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
У Деснянському районі столиці розслідують обставини загибелі 4-річного хлопчика. Попередньо, він знаходився на кухні із 6-річною сестрою, доки їхня мама була на кухні. Під час гри дитина сперлась на москітну сітку та випала з вікна квартири на 21 поверсі, отримавши травми несумісні з життям.
Нагадаємо, раніше в Тернополі 5-річний хлопчик випав з вікна четвертого поверху. Дитину в тяжкому стані госпіталізували до лікарні.
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