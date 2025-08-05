На Хмельниччині легковик зіткнувся з вантажівкою: одна людина загинула, ще одна – у лікарні
ДТП сталася 3 серпня близько 19:30 на польовій дорозі поблизу села Андрійківці Хмельницького район
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На дорозі зіткнулися автівка Daewoo та вантажівка DAF. Від отриманих травм 31-річний водій легковика загинув на місці події. Його 37-річний пасажир отримав травми – чоловіка госпіталізували.
За даним фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, вранці 3 серпня на Сумщині водій авто BMW не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та влетів у дерево. Легковик перетворився на купу металобрухту. На місці загинули 29-річний чоловік та його 16-річна пасажирка.
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