Фото: поліція

ДТП сталася 3 серпня близько 19:30 на польовій дорозі поблизу села Андрійківці Хмельницького район

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

На дорозі зіткнулися автівка Daewoo та вантажівка DAF. Від отриманих травм 31-річний водій легковика загинув на місці події. Його 37-річний пасажир отримав травми – чоловіка госпіталізували.

За даним фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, вранці 3 серпня на Сумщині водій авто BMW не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та влетів у дерево. Легковик перетворився на купу металобрухту. На місці загинули 29-річний чоловік та його 16-річна пасажирка.