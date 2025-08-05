Переплутала педалі — травмувала людей: у Рівному BMW вилетів на тротуар

фото: Національна поліція

У Рівному напередодні на вулиці Соборній поблизу міської ради сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля BMW та пішоходів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 47-річна водійка, жителька Рівненського району, під час маневру на парковці натиснула педаль газу замість гальма, не впоралася з керуванням і виїхала на тротуар.

Унаслідок цього було травмовано трьох пішоходів. Двом постраждалим медики надали допомогу на місці, госпіталізація не знадобилась. Ще один пішохід звернувся до лікарні з попередньо незначними травмами.

За результатами огляду, водійка була тверезою.

Поліція встановлює всі обставини ДТП.

Нагадаємо, поліцейські затримали 20‑річного водія, який спричинив смертельну ДТП на Чернігівщині та втік із місця події. Під час руху від легковика "ВАЗ" відлетіло переднє колесо й влучило у 15‑річного велосипедиста, який їхав назустріч. Хлопець загинув на місці.