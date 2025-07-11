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11 липня 2025, 09:55

На Волині підліток кілька разів ударив ножем рідного батька

11 липня 2025, 09:55
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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На Волині 15-річний хлопець кілька разів ударив ножем батька — поліція розслідує замах на вбивство

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 9 липня в одному з населених пунктів Ратнівщини.

Під час конфлікту за місцем проживання 15-річний підліток наніс кілька ножових поранень 41-річному батькові.

Постраждалого госпіталізували, а сина затримали. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками замаху на умисне вбивство. Триває досудове розслідування.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік вбив сусіда ударом ножа на сходах багатоповерхівки.

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