На Волині підліток кілька разів ударив ножем рідного батька
На Волині 15-річний хлопець кілька разів ударив ножем батька — поліція розслідує замах на вбивство
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що інцидент стався 9 липня в одному з населених пунктів Ратнівщини.
Під час конфлікту за місцем проживання 15-річний підліток наніс кілька ножових поранень 41-річному батькові.
Постраждалого госпіталізували, а сина затримали. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками замаху на умисне вбивство. Триває досудове розслідування.
Вирішується питання щодо оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік вбив сусіда ударом ножа на сходах багатоповерхівки.