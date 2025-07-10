фото: поліція Черкащини

Підозрюваного затримали менше ніж за добу після скоєння злочину

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

У Золотоноші Черкаської області поліцейські оперативно затримали 43-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві жінки. За даними слідства, між підозрюваним і 40-річною жертвою виник конфлікт. У ході сварки чоловік спершу завдав жінці тілесних ушкоджень, а потім задушив її.

Після отримання повідомлення про злочин оперативники карного розшуку та фахівці кримінального аналізу провели розшукові дії. Вони встановили особу ймовірного зловмисника, а також його місцезнаходження. Чоловіка затримали згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України та доправили до ізолятора тимчасового тримання.

На цей час підозрюваному оголошено про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство. Суд уже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Слідчі дії тривають.

Раніше повідомлялося, у Харкові засудили чоловіка, який намагався вбити жінку та її 12-річну доньку.