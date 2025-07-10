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У Запоріжжі лікаря рятували від пацієнта, який увірвався в кабінет з ножем. Він поводився агресивно та трощив меблі

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Інцидент стався в одній з лікарень Дніпровського району. 35-річний чоловік прийшов до кабінету лікаря з ножем. Він закрив двері та завдав тілесних ушкоджень медику.

Згодом правоохоронцям повідомили, що пацієнт зачинився з лікарем і погрожує йому фізичною розправою. Чоловік із ножем заскочив у кабінет лікаря, поводився агресивно, трощив меблі та намагався спричинити йому тілесні ушкодження.

Зловмисника затримали. Зараз вирішуються питання щодо кваліфікації злочину та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі чоловік під час проведення планових робіт працівниками комунального підприємства один із мешканців будинку, обурений шумом, вийшов на двір і почав сварку з працівниками. Згодом це переросло в бійку і зловмисник напав з ножем на одного з комунальників.