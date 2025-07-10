Фото: поліція Дніпропетровської області

Конфлікт між сусідами у багатоповерхівці в Марганці завершився смертельним ударом ножем

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Марганці, що на Дніпропетровщині, поліція затримала 50-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві свого сусіда. За попередніми даними, між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички один із них завдав опоненту удару ножем у ділянку грудної клітини. Поранення виявилось смертельним.

Інцидент стався вдень 8 липня на сходовому майданчику житлового будинку. На місце трагедії прибули співробітники відділення поліції №1 Нікопольського районного управління. Правоохоронці вилучили знаряддя злочину та затримали підозрюваного згідно зі статтею 208 КПК України.

Фото: поліція Дніпропетровської області

Наступного дня, 9 липня, затриманому оголосили про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Суд уже обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення провини, чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік убив дружину, а після цього вчинив самогубство.