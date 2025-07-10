Фото: поліція Дніпропетровської області

У Кривому Розі слідчі оголосили підозру 22-річному місцевому мешканцю, якого звинувачують у тяжкому побитті власного батька

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За даними поліції, між родичами виник конфлікт, під час якого молодий чоловік почав бити 48-річного чоловіка. Постраждалого з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу.

Інцидент стався 6 липня у вечірній час. До правоохоронців надійшло повідомлення про побиття. На місце виїхали співробітники слідчо-оперативної групи Криворізького районного управління поліції. Зловмисника затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Уже 8 липня правоохоронці повідомили нападнику про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження. Суд обрав для чоловіка запобіжний захід - тримання під вартою. У разі доведення вини йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік до смерті побив знайомого - 56-річний чоловік помер у лікарні.