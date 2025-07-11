На Волыни подросток несколько раз ударил ножом родного отца
На Волыни 15-летний парень несколько раз ударил ножом отца — полиция расследует покушение на убийство
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что инцидент произошел 9 июля в одном из населенных пунктов Ратновщины.
Во время конфликта по месту жительства 15-летний подросток нанес несколько ножевых ранений 41-летнему отцу.
Пострадавшего госпитализировали, а сына задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
Следователи открыли уголовное производство по признакам покушения на умышленное убийство. Продолжается досудебное расследование.
Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.
Напомним, на Днепропетровщине мужчина убил соседа ударом ножа на лестнице многоэтажки.