На Волині в ДТП травмувалися троє підлітків: поліція з'ясовує обставини аварії
У понеділок, 7 липня, у селі Хотешів Камінь-Каширського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла SHINERAY
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що 17-річний водій не впорався з керуванням на ґрунтовій дорозі і впав разом із двома неповнолітніми пасажирами.
Внаслідок падіння всі троє отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Поліція проводить досудове розслідування та з'ясовує всі обставини аварії.
Нагадаємо, на Черкащині двоє підлітків-мотоциклістів потрапили в ДТП. Унаслідок зіткнення обидва водії отримали травми різного ступеня тяжкості.
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