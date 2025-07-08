Трагічна ДТП на Львівщині: водій наїхав на жінку, яка лежала на дорозі

фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився 7 липня близько 22:10 поблизу села Лучани Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Nissan X-Trail, 51-річний мешканець Ходорова, наїхав на жінку, яка лежала на проїзній частині дороги.

Від отриманих травм потерпіла загинула на місці події.

За фактом ДТП поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині 49-річний водій не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та перекинувся, опинившись у водоймі. Внаслідок ДТП чоловік загинув.