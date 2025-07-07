фото: поліція Черкащини

Двоє підлітків потрапили до лікарні після серйозної аварії

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

У селі Кицинці на Черкащині поліцейські розслідують дорожньо-транспортну пригоду за участю двох неповнолітніх мотоциклістів. Аварія сталася 6 липня приблизно о 18:30. За попередньою інформацією правоохоронців, 13-річний хлопець, який керував мотоциклом "Viper ZS200A", рухався з порушенням правил безпеки. Через перевищення швидкості він не зміг утримати керування та зіткнувся з іншим мотоциклом - "VOGE 300 rally", яким керував 15-річний підліток.

ДТП, в якій постраждали двоє неповнолітніх мотоциклістів

Унаслідок зіткнення обидва водії отримали травми різного ступеня тяжкості. Неповнолітніх мотоциклістів було доставлено до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Інформації про характер їхніх ушкоджень наразі не розголошують.

Поліція з’ясовує всі обставини події. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травмування осіб, відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо про смертельну ДТП у Києві: мотоцикліст на великій швидкості влетів у BMW.